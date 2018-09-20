İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen ve 20-23 Eylül tarihleri arasında sürecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dev yarış başladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R model motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti" için aynı anda start verildi.

Sofuoğlu'nun dün provalarda önde olduğu yarışın aslında da ünlü yarışçı öne çıktı. F-16 uçağı havalanana kadar Sofuoğlu ön sıralarda yer aldı. Yarışın Türkiye'nin ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Festival alanına ulaşım ücretsiz

4 gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi. İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

İBB şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.

Yeni havalimanına Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece Stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.

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