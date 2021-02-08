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HaberlerParaSON DAKİKA REKOR! Tesla Bitcoin aldığını açıkladı, tarihi rekor kırıldı - Haberler
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Tesla Bitcoin aldığını açıkladı, tarihi rekor geldi

Elon Musk bir yandan Bitcoin'i desteklerken aynı anda CEO'su olduğu otomotiv üreticisi Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptığı açıklandı. Tesla tarafından SEC'e yollanan açıklamada firmanın yakında Bitcoin ile ödeme kabul etmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamanın ardından Bitcoin 43.900 doları aşarak rekor kırdı

SON DAKİKA REKOR! Tesla Bitcoin aldığını açıkladı, tarihi rekor kırıldı - Haberler
HABERTURK.COM

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Bitcoin'e sadece Twitter üzerinden destek vermeyip, şirketinin de dünyanın en popüler kripto parasına 1.5 milyar dolarlık yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Tesla'nın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yolladığı açıklamaya göre firma yatırım politikasında değişikliğe giderek, dijital varlıklar, fiziki altın ve altın ETF'lerine yatırım yapma kararı aldı. Bu kapsamda ocak ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptı.

ÖDEMELERDE KABUL EDECEK

Açıklamada bunun yanında Tesla'nın yakında ürünleri için ödeme olarak Bitcoin kabul etmeyi planladığı ifade edildi.

Bu açıklamanın ortaya çıkmasının ardından son günlerde yatay bir seyir izleyen Bitcoin bir anda hızlı bir yükselişe geçti. Günlük yüzde 14'lük artışla TSİ 17.00 itibarıyla 43 bin 978 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı.

Elon Musk yaklaşık 2 hafta önce Twitter profiline #bitcoin ibaresini yerleştirmiş, ardından da katıldığı Clubhouse yayınında Bitcoin'in yakında finans dünyasında daha fazla kabul görmesini beklediğini söylemişti. Elon Musk bunun yanında bir başka kripto para Dogecoin'e de sık sık destek verdiğini açıklıyor.

Tesla ileride farklı dijital varlıklara yatırım yapabileceğini bildirse de henüz Bitcoin dışında bir kripto paraya yatırım yapmadığını bildirdi.

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