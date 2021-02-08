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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk son haftalarda sosyal medya üzerinden Dogecoin'e verdiği destekle, kripto paranın rekor üstüne rekor kırmasına yol açıyor. Haftasonu ise Dogecoin'e bir destek de dünyaca ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg'dan geldi.

1 GÜN İÇİNDE 0.058 DOLARI GÖRDÜ

Snoop Dogg Twitter üzerinden üzerinde 'Snoop Doge' yazan bir görsel paylaştı ve bu tweeti profiline sabitledi. 200 bini aşkın beğeni alan bu paylaşım öncesi 0.048 dolar olan Dogecoin hızlı bir yükselişe geçti ve 1 gün içinde 0.058 doları gördü. Ancak kripto para asıl sert yükselişini Elon Musk'ın bugün Dogecoin'in ne olduğunu açıklayan bir videoyu Twitter üzerinden paylaşmasıyla yaşadı.

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) February 6, 2021

Bu paylaşımın ardından Dogecoin 0.084 doları gördü. Yani bu iki paylaşım Dogecoin'in yüzde 44 yükselmesini sağladı.

ArdındanTSİ 16.00 itibarıyla 0.074 dolara çekildi. Bu son çekilmeye rağmen Dogecoin 9.4 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle en büyük 10. kripto para konumuna yükseldi.

AVALANCHE UÇUŞA GEÇTİ

Bugün en dikkat çeken değer kazançlarından birisi Avalanche'da yaşandı. Kurucusu ve CEO'sunun Prof. Dr. Emin Gün Sirer olduğu Ava Labs tarafından geliştirilen Avalanche son 24 saatte yüzde 33 değer kazanarak 29 doları aştı.

Avalanche'ın son 1 aydaki yükselişi ise yüzde 418'i buldu. Avalanche böylece 2.27 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 28. kripto para konumuna geldi.