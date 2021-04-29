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Son dakika haberler... Thodex soruşturmasında şirketin firari CEO'su Özer'in kardeşleri tutuklandı

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında Faruk Fatih Özerin ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı

SON DAKİKA: Thodex soruşturmasında 6 tutuklama - Haberler
Thodex soruşturmasında 6 tutuklama
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DHA

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sının tutuklanmasına karar verildi.

AA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen ve soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 16 şüpheliden 3'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, 9 şüpheliyi tutuklanmaları, 4 şüpheliyi ise de adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 3 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı", "imza atma" ve "30 bin lira güvence bedeli yatırma" şartlarını içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmederken, 4 kişi için ise sadece "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartının getirilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere şüphelilerin tümünü serbest bırakmıştı.

391 BİN MAĞDUR

700 bin üyesi olduğunu açıklayan Thodex'in sistemini kapatan sahibi Özer'in yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. İlk tespitlere göre Thodex’te 150-300 milyon arası bir bakiyeden bahis edilirken şirketin uluslararası istatistik sitelerinde 16 Nisan'da işlem hacimlerinin 1.4 milyar dolarları görmesi kaybolan rakamın çok daha yüksek olabileceği şüphesini doğuruyor. Zira mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç’ın hesaplama ve iddiasına göre bu tutar 2 milyar dolarları buluyor.

SOYLU: 108 MİLYON DOLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgili birimlerin yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret ederek, bu tutarın muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar gözaltına alınan kişilerin sorguları ve muhasebe bilgileriyle ortaya çıkarıldığını dile getirmişti.

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