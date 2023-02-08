THY bugün 30.000 kişiyi tahliye edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Son dakika: THY bugün 30.000 kişiyi tahliye edecek
ABONE OL

THY bugün 30.000 kişiyi tahliye edecek

Dün 19 bin 50 kişiyi deprem bölgesinden tahliye eden THY bugün de 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planladığını duyurdu

Son dakika: THY bugün 30.000 kişiyi tahliye edecek
HABERTURK.COM

THY bugün deprem bölgesinden 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planladığını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugun ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.

Üstün'ün paylaştığı tabloya göre bugün Adana'dan 7.500, Gaziantep'ten 6.000, Elazığ'dan 4.000, Şanlıurfa'dan 3.500, Diyarbakır ve Adıyaman'dan 3.000'er ve Malatya ile Kahramanmaraş'tan 1.500'er kişinin taşınması hedefleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ocakta 49,5’e yükseldi
İŞ-YAŞAM İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi yükseldi
Son dakika: Deprem bölgesinin nüfusu 15.2 milyon! Deprem bölgesinde kaç kişi yaşıyor? - Güncel haberler
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesinin nüfusu 15.2 milyon
Firmalar depremzedelere destek kampanyaları başlattı
İŞ-YAŞAM İş dünyasından depremzedelere yardım
Fed'den faiz artışı sinyali
İŞ-YAŞAM Fed'den faiz artışı sinyali
Zoom çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracak
İŞ-YAŞAM Çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracak
Trendyol'dan depremzedelere gıda ve giysi desteği
İŞ-YAŞAM Trendyol'dan depremzedelere gıda ve giysi desteği
Deprem bölgesindeki vergi yükümlülükleri ertelendi
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesindeki vergi yükümlülükleri ertelendi
İSO İstanbul'da iki yardım toplama merkezi kurdu
İŞ-YAŞAM İSO İstanbul'da iki yardım toplama merkezi kurdu
TÜSİAD Davos'u dinlemeyi erteledi
İŞ-YAŞAM TÜSİAD Genel Kurulu'nda deprem mesajları
SunExpress bilet fiyatlarını sabitledi
İŞ-YAŞAM SunExpress bilet fiyatlarını sabitledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.