Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Trabzonspor'un 51'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde "Bu gece yarısı bir diğer stoperimiz gelecek. Zargo Toure geliyor" sözleri taraftarları heyecanlandırmıştı...

Başkan Ağaoğlu'nun işaret ettiği 28 yaşındaki Zargo Toure'nin İstanbul'a geldiği bildirildi. Fransa'da Lorient forması giyen başarılı stoperin ardından Trabzon'a geçerek transfer için görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.

Bordo-Mavili kurmayların, deneyimli futbolcu ile anlaşma sağlaması halinde resmi imzaların atılacağı bildirildi.

Zargo, son 3 sezondur formasını giydiği Lorient ile 92 maça çıkıp 5 gol attı. Senegalli futbolcu, kariyerinde Lorient'in yanı sıra Le Havre ve Boulogne'de de forma giydi.

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