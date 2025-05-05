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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu

        TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 arttı. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Manşet enflasyona en büyük katkı konut ve gıda-alkolsüz içeceklerden geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:24
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        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
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        Nisan ayında tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 3 artış kaydetti. Tüketici fiyatlarında yıllık artış ise aynı dönemde yüzde 37,86 oldu.

        Böylece yıllık enflasyon Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

        TÜİK verilerine göre aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyon yüzde 37,12 seviyesine yükseldi.

        Nisan ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,98 ile konut grubunda oldu. Konut grubunu yüzde 9,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,84 ile ulaştırma takip etti.

        YILLIKTA EĞİTİM ZİRVEDE

        Yıllık olarak en yüksek artış ise yüzde 79,20 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimin ardından yüzde 74,07 ile konut; yüzde 41,99 ile sağlık grubu geldi.

        Nisan ayında yıllık bazda manşet enflasyona en büyük katkı konut ve gıda-alkolsüz içeceklerden geldi.

        Aylık bazda ise ana endekse en yüksek katkı konut ve ulaştırmadan geldi.

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