Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli aylıkları ve memur maaşlarında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Mayıs ve haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarında yüzde 12,29 oranında zam yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre nisan ayında tüketici enflasyonu yüzde 3 oldu. Dört aylık enflasyon yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 oldu.

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Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Bunun yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Mayıs ve haziran ayında enflasyon hiç artmasa bile memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 12,29 oranında artış yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK Yapılacak artışa rağmen temmuz ayındaki memur maaş zammı enflasyonun altında kalacak. Memurların maaş zammı geçen yılın temmuz ayından beri enflasyonun altında kalıyor. Geçen yıl ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 24,73 olurken, memurların maaş zammı yüzde 19,31’de kaldı. Memur maaş zammı enflasyondan 5,42 puan daha düşük oldu. 2024’ün temmuz – aralık döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oranında çıkarken, memurların maaş zammı yüzde 11,54 olarak gerçekleşti. Memurlar ocak ayında da enflasyonun 4,21 puan altında zam aldılar. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında da memurların maaş zammı enflasyonun 1,07 puan altında kalacak. ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ Ocak ayında brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104,67 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 30 oranında zam yapıldı. Dört aylık enflasyon sonucu net asgari ücretin alım gücü 2.605 TL azalarak 19.500 TL’ye geriledi.