SON DAKİKA!

Turizm Bakanlığı, İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflas sürecinden etkilenebilecek işletmelere kredi destek paketi geleceğini açıkladı. Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Thomas Cook İngiltere'nin Türkiye'de 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunduğu belirtildi. Thomas Cook'un misafirlerine ilişkin ödemelerinin İngiliz otoritenin güvencesinde olduğu kaydedildi.

— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) September 23, 2019

'ODAYI BOŞALTTIRANA YAŞAL İŞLEM YAPILACAK'

Açıklamada, "22 Eylül 2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır" denildi.

TURİZM BAKANLIĞI İLE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PAKET İÇİN ÇALIŞIYOR

Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan kredi destek paketinin en kısa sürede hayata geçirileceği de ifade edildi.

Thomas Cook bugün tasfiye sürecine girdi. Bu tasfiye dünya genelinde tatildeki yüzbinlerce Thomas Cook müşterilerinin ülkelerine geri getirilmesi için İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonunun başlamasına neden oldu.