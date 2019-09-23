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Dünyaca ünlü seyahat acentası ve havayolu şirketi Thomas Cook resmen iflas etti. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) dev şirketin "ticari faaliyetlerine son verdiğini" duyururken 150 bini Britanyalı olmak üzere yaklaşık 600 bin Thomas Cook müşterisi ortada kaldı.

Thomas Cook Grubu'nun aynı isimdeki hava yolu şirketinin web sitesinde tüm mevcut ve gelecek uçuşların iptal edildiğini ve Britanya çıkışlı yolcuların havalimanlarına gitmemesi çağrısında bulunuldu.

İflasın yaşanabileceğinin anlaşılmasıyla dün İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) tatil bölgelerine gönderdiği 567 uçakla 84 bin İngiliz yolcunun ülkeye geri getirilmesi için çalışma başlatmıştı.

— UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) September 23, 2019

MONARCH'IN 2 KATI

CAA'den yapılan açıklamada Thomas Cook'un oteller de dahil olmak üzere tüm rezervasyonların iptal edildiği belirtilirken, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, iflasın hem çalışanlar hem de tatilciler çok üzücü olduğunu söyleyerek, "tatilcilere insanları evlerine getirmekle görevli şirket çalışanlarına anlayışlı davranma" çağrısında bulundu.

İngiliz medyasında Thomas Cook'un mevcut operasyonlarının 2017'de batan Monarch'ın yaklaşık iki katı olduğu ve 105 uçağın yere indirileceği ve iflasın vergi verenlere maliyetinin 100 milyon sterlini bulacağı ifade ediliyor.

178 yıllık dev şirketin 9 bini Britanyalı olmak üzere 22 bin çalışanı bulunuyor.

Mali sıkıntılar yaşayan Thomas Cook'un en büyük hissedarı olan Çinli Fosun geçen ay 450 milyon sterlik bir nakit enjeksiyonu yapacağını duyurmuş ve karşılığında Thomas Cook'un acente bölümünün yüzde 75'ini ve havayolu şirketinin de yüzde 25'ini alacağını açıklamıştı.

Fosun öncülüğünde 900 milyon sterlinlik bir kurtarma paketi hazırlandığı belirtilirken, kredi veren bankaların 200 milyonluk ek güvence fonu talep etmesiyle operasyonun çıkmaza girdiği vurgulanıyor.