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Haberlerİş-Yaşam

Seyahat şirketi Thomas Cook iflasa gidiyor

HABERTURK.COM / İHA

1841 yılında kurulan İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un finansal sorunlar nedeniyle iflasın eşiğinde olduğu belirtildi. Thomas Cook’un bugün hissedarlar ve alacaklılarla konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştireceği ve toplantıdan olumlu sonuç alınmaması durumunda yarın iflasın açıklanacağı belirtildi

Seyahat şirketi Thomas Cook iflas

İngiliz medyasında seyahat şirketi Thomas Cook’un 210 milyon euro desteğe ihtiyaç duyduğu ve iflasın eşiğinde olduğu öne sürüldü. Thomas Cook’un bugün hissedarlar ve alacaklılarla konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi. Toplantıdan olumlu sonuç alınmaması durumunda yarın iflasın açıklanacağı belirtildi

178 yıllık şirketin beklenen mali desteği karşılayamaması durumunda gelecek hafta iflasının açıklanması bekleniyor. Bu durumun yurt dışında bulunan yaklaşık 165 bin İngiliz yolcuyu etkileyeceği ifade edilirken, İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) yolcuların geri dönebilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook 1841 yılında kuruldu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre şu anda yurt dışında toplamda 600 bin Thomas Cook yolcusu bulunuyor. Bünyesinde 9 bini İngiltere'de 22 bin çalışan bulunan şirket, 16 farklı ülkede yılda 19 milyon kişiye hizmet veriyor.

 

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