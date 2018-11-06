Türk Telekom'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre Abdullah Tivnikli, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede işletme yüksek lisans programını tamamladı. Kamu otoritesinin daveti üzerine Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin yasal altyapısının hazırlanmasında görev üstlendi. Ardından aktif bir biçimde Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer aldı.
1989'dan beri Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Tivnikli, son olarak Eksim Grubu'nda Murahhas Aza'lık, Türk Telekom'da da Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliği görevlerini yapıyordu. Abdullah Tivnikli ayrıca Türk Telekom'un grup şirketleri olan TTNET ve Avea'nın yönetim kurullarında Yönetim Kurulu üyesi; Argela, AssisTT, İnnova ve Sebit'in yönetim kurullarında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
1959 ERZURUM DOĞUMLU
AA'daki özgeçmişe göre Abdullah Tivnikli, 1959'da Erzurum'da doğdu.
1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tivnikli, bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı.
Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere'ye giden Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı.
Tivnikli, Türkiye'de 1980'lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle 1983'te aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü ve Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer aldı.
1986'da aile şirketi olan Eksim kurulurken, enerji yatırımlarıyla büyüyen holdingin elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde Abdullah Tivnikli'nin önderliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirildi.
Abdullah Tivnikli, 1988'de Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001'de aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2005'te Türk Telekomünikasyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü.
Vakıf faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için 2015'te Kuveyt Türk'teki başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Tivnikli, çok sayıda cami, okul, yurt ve aşevi yaptırırken, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim almasına ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine hayırsever olarak sürekli destek verdi.
Tivnikli, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vakfın ve kuruluşun kurucuları arasında yer almasının yanı sıra, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bahreyn Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev yürüttü.
Abdullah Tivnikli, dört çocuk babasıydı.
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