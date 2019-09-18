Alman Volkswagen'in yeni fabrikasını Manisa'da kurması bekleniyor. Türkiye ile Almanya arasında görüşmeler devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Volkswagen’in yatırımıyla ilgili olarak, “Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı’ndan alıyoruz. ‘Türkiye lehinde karar verildi’ diyorlar bize. Volkswagen’in yeni üretim otomobili için Türkiye’ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa’da yapılacak, yöresi bile belli” demişti.

VOLKSWAGEN MESAİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık, bu sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Bakanlık, kurulacak fabrikanın bazı parçalarının Almanya’dan Türkiye’ye taşınması konusunda çalışma yapıyor. Fabrikanın bazı parçaları, demiryoluyla Türkiye’ye getirilecek. Bu amaçla Marmaray da kullanılacak.

MARMARAY’A YANICI MADDE GİREMEYECEK

Ankara, bu kapsamda Marmaray’da yük taşımacılığında uygulanacak ilkeleri büyük ölçüde belirledi. HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre Marmaray üzerinden yanıcı ve patlayıcı (akaryakıt gibi) ürünler taşınamayacak.

Yük taşımacılığı gece yarısından sonra yapılacak. Sefer sayısı yoğunluğa göre değişebilecek. Özel sektör de hattan bedelini ödemesi koşuluyla yararlanabilecek.

ALMANYA’DAN DOLU GELECEK DOLU GİDECEK

Alman Volkswagen de demiryolunun sunduğu konfor, olanak ve diğer ulaşım türlerine göre görece düşük fiyattan yararlanabilecek.

Almanların, Marmaray üzerinden fabrika için Türkiye’ye parça taşıyacağı, aynı trenle dönüşte de Türkiye’de değişik fabrikalarda ürettikleri yedek parçaları ülkelerine götürecekleri belirtiliyor.

Kaynaklar, “Almanlar’a ton kilometre olarak taşımacılık tarifesi de iletildi. Elbette, Almanlar açısından trenlerin dolu gelip dolu gitmesi büyük bir maliyet avantajı olarak öne çıkıyor” dedi.