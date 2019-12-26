Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Wikipedia hakkında Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın erişime engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmişti.

AYM İHLAL KARARI VERDİ

Başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda, bugün ele alındı. Yüksek Mahkeme, 6’ya karşı 10 oy ile Wikipedia’nın erişime engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Bu karar sonrası Nisan 2017’den beri erişime kapalı olan Wikipedia yeniden açılacak.

NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),Wikipedia'ya 29 Nisan 2017'de erişimin engellenmesine karar verdi. Gerekçe olarak Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması gösterildi. Karar, 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre alındı. Erişim engeli tedbiri daha sonra Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla onandı. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının gerekçesinde, Türkiye’yi Suriye iç savaşına destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin kaldırılmaması nedeniyle yasak konduğu vurgulandı. Kararda söz konusu iki içeriğin kaldırılması durumunda Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılacağı da kaydedildi. Ancak bugüne kadar bu içerikler kaldırılmadığı için Wikipedia’ya yönelik erişim engeli de kaldırılmamıştı.