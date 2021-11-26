Yargıdan Validebağ kararı! 0:00 / 0:00

İstanbul'un akciğerlerinden biri olan Validebağ Korusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Aylardır eşsiz güzelliği yerine ihalelerle gündemde olan koru ile ilgili mahkeme kararını verdi.

Üsküdar Belediyesi, koruyu yenilemek isterken çevre sakinleri projeye karşı çıkıyordu. Bu kapsamda açılan davada da iptal kararı çıktı.

1999 yılında doğal sit alanı ilan edilen ve son dönemde belediyenin rehabilitasyon çalışmaları ile gündeme gelen koru ile ilgili Validebağ Gönüllüleri, projenin iptali için yargıya başvurmuştu. İstanbul 11.Daire mahkemesi de Üsküdar Belediyesi'nin ihalesi için iptal kararı verdi.



