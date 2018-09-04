Son dakika: Yeni Havalimanı'nın toplu taşıma işini Altur - Havaş - Free kazandı
Son dakika haberi... İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili ihale düzenlendi. IETT'nin yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine Altur ile Havaş birlikte ve Platform teklif verdi. Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu kazandı. İhale bedelinin KDV dahil 475 milyon 488 bin TL olduğu belirtildi
04.09.2018 - 15:27 | Güncelleme: DHA
İstanbul Yeni Havalimanı'nda bagajlı lüks taşımacılık hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işini alan firma belli oldu.
İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi.
İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif verdiler. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saydı.
İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Celal kalkan, maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini söyledi. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif vermedi.
Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu kazandı. İhale bedeli henüz açıklanmazken ihaleyi kazanan firmanın nasıl ödeme yapacağı ortaya çıktı.
KDV DAHİL 475 MİLYON 488 BİN TL BEDEL
DHA'nın geçtiği habere göre; İstanbul Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin TL bedelle kazandı.
YÜZDE 80'LİK BÖLÜMÜ 120 AYA EŞİT ŞEKİLDE BÖLÜNEREK ÖDENECEK
Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik bölümü de 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.
Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak.
En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.
Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı
1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç
2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç
3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç
4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç
5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç
6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç
7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç
8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç
9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç
10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç
11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç
12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç
13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç
14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç
15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç
16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç
17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç
18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç
Yeni Havalimanı follow-me araçları
Yeni Havalimanı follow-me araçları
100 ADEDİ EN AZ 46 KOLTUKLU OLACAK
İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.
Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak.Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.
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Son dakika: Yeni Havalimanı'nın toplu taşıma işini alan firma belli oldu - Haberler/son-dakika-yeni-havalimani-nin-toplu-tasima-isini-alan-firma-belli-oldu-2130163-ekonomi2130163
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