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Şanlıurfa'daki selde yüzme antrenörü 5 çocuğu kurtardı

15 kişinin yaşamını yitirdiği Şanlıurfa'daki sel felaketinde mucize dolu anlar da yaşandı. Kentte selden en fazla etkilenen Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan yüzme antrenörü Resul İncik, sular altında kalan sokakta bir evde mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı

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DHA
  • Son dakika: Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu kurtardı!

    Şanlıurfa'da selden en çok etkilenen Süleymaniye Mahallesi´nde yaşayan yüzme antrenörü Resul İncik (28), göle dönen sokakta yüzerek ulaştığı evde mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı
  • Son dakika: Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu kurtardı!

    Kentte 14 Mart gecesi başlayan, sabah saatlerinde kadar devam eden sağanak sele neden oldu.
  • Son dakika: Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu kurtardı!

    DHA'nın haberine göre cadde ve sokaklar su altında kalırken, 15 kişi yaşamını yitirdi. Halen kayıp olan 1 kişinin arandığı kentte, yüzlerce ev, iş yeri ve araç hasar gördü.
  • Son dakika: Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu kurtardı!

    Selin en çok etkilediği Karakoyun Deresi'nin hemen yakınındaki Süleymaniye Mahallesi, derenin taşmasının ardından kısa süre sonra sel suları ile dolduğu, özel bir spor kompleksinde yüzme antrenörü olan Resul İncik´in, mahsur kalan 5 çocuğu yüzerek kurtardığı ortaya çıktı.
  • Son dakika: Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu kurtardı!

    Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda özel bir okulda yüzme antrenörü olan Resul İncik, "Olay günü annemin feryadına uyandım. Sokağın başına çıktım. İlerideki ailelerden çığlık sesleri geliyordu" diyerek şunları kaydetti:
  • Son dakika: Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu kurtardı!

    "İnsanlar çaresiz bir şekilde izliyorlardı. İlk defa başımıza böyle bir durum gelmişti. Yüzme bilen kişi sayısı da çok az olduğu için annem benim mesleğimden dolayı hemen uyardı, komşulara yardım etmem gerektiğini söyledi. Sokağın başında bir evde 5 çocuk mahsur kalmıştı. Ben suya atladım ve sokağın başında evlerinde mahsur kalan 5 çocuğu tek tek çıkardım. Ardından evimize aldık. Aldığım çocuğu eve bırakıp tekrar döndüm ve sırayla hepsini kurtardım."
  • Son dakika: Yüzme antrenörü sel sularına atlayıp 5 çocuğu kurtardı!

    "Evlerin pencere demir korkulukları suyun şiddetinden sallanıyordu. O korkuları çekip çocukları o şekilde çıkardım. Çocukların içerisinde 2-3 yaşlarında olanlar da vardı. Çok kötü bir durumdu dereden deniz dalgası gibi dalgalar geliyordu. Benim de antrenör olmam ve yüzmeyi iyi bilmem mahalleli için bir avantaj oldu. Allah´a şükürler olsun, can kaybımız olmadı. Şu anda da evimizde bir hasar olmamasına rağmen komşularımıza yardım etmeye devam ediyorum."

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