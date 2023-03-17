"Evlerin pencere demir korkulukları suyun şiddetinden sallanıyordu. O korkuları çekip çocukları o şekilde çıkardım. Çocukların içerisinde 2-3 yaşlarında olanlar da vardı. Çok kötü bir durumdu dereden deniz dalgası gibi dalgalar geliyordu. Benim de antrenör olmam ve yüzmeyi iyi bilmem mahalleli için bir avantaj oldu. Allah´a şükürler olsun, can kaybımız olmadı. Şu anda da evimizde bir hasar olmamasına rağmen komşularımıza yardım etmeye devam ediyorum."