Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 10 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli açıkladı

        Son depremler 10 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini açıklıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitelerinde en güncel bilgiler yer alıyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 08:33 Güncelleme: 10.11.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor. İşte 10 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile güncel deprem listesi

        2

        SINDIRGI’DA DEPREM

        Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        Büyüklük:4.5 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-11-09

        Saat:11:58:50 TSİ

        Enlem:39.22667 N

        Boylam:28.01389 E

        Derinlik:7.14 km

        SON DEPREMLER

        2025-11-09 15:27:44 38.80917 26.42306 9.69 ML 2.5 Ege Denizi - [16.10 km] Karaburun (İzmir)

        2025-11-09 15:18:07 39.21778 28.02194 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-09 15:15:24 39.26083 28.08889 6.96 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-09 15:10:36 39.21056 28.30306 6.67 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-09 15:09:17 39.16111 28.26167 6.98 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-09 14:53:17 37.52306 37.17639 7.0 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

        2025-11-09 14:50:18 39.22167 28.02694 10.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-09 14:48:32 37.80139 36.50944 7.01 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        Fenerbahçe doludizgin!
        Fenerbahçe doludizgin!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı