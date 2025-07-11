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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 11 TEMMUZ 2025: Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem! 11 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan her sarsıntı sonrası güncelleniyor. AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak aktarılan verilerde depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, büyüklüğü gibi tüm bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar en ufak sarsıntıda bilgi almak için arama motorlarına yönelerek ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Son olarak Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem oldu. İşte, 11 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 07:35 Güncelleme: 11.07.2025 - 07:35
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        Son dakika depremler… Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Hal böyleyken ‘’Az önce deprem mi oldu?’’ sorusu meydana gelen her sarsıntı sonrası arama geçmişlerindeki yerini alıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale Gökçeada açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, en son deprem nerede oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…

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        ÇANAKKALE GÖKÇE ADA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 01:47'de merkez üssü Yunanistan Ayion Oros olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Çanakkale Gökçeada'ya 143.93 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 16.21 kilometre derinliğinde ölçüldü.

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        11 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-11 01:47:46 40.35306 24.04306 16.21 ML 3.7 Ayion Oros (Yunanistan) - [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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