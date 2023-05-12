"ELEŞTİRİYE MARUZ KALMAMAK İÇİN HESABINI KAPALI HALE GETİRDİ"



Duruşmada müşteki Kapan, 21 yıldır müzikle uğraştığını söyleyerek, "Yaklaşık 50 adet eserim vardır. Bu eserlerden sadece 2 tanesini yayınladım, 1 eserimle ilgili böyle bir olay başıma geldi. Sanık Sarıkabadayı, ünlü olduğu için fanları tarafından eleştiriye maruz kalmamak için şikayetten sonra bir süre hesabını kapalı hale getirdi" şeklinde konuştu.