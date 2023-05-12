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Soner Sarıkabadayı beraat etti

Müzisyen Serdar Kapan'ın bir şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırdığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme ünlü şarkıcının beraatına hükmetti

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İHA
  • Soner Sarıkabadayı beraat etti - Magazin haberleri

    Müzisyen Serdar Kapan'ın 'Denge Şeve' adlı şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırarak (intihal) 'Tarifi Zor' isimli eserinde kullandığı iddiasıyla 'manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etme' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.
  • Soner Sarıkabadayı beraat etti - Magazin haberleri

    İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Soner Sarıkabadayı katılmazken, kendisini avukatları temsil etti. Duruşmada müşteki Serdar Kapan da avukatıyla birlikte hazır bulundu.
  • Soner Sarıkabadayı beraat etti - Magazin haberleri

    "ELEŞTİRİYE MARUZ KALMAMAK İÇİN HESABINI KAPALI HALE GETİRDİ"

    Duruşmada müşteki Kapan, 21 yıldır müzikle uğraştığını söyleyerek, "Yaklaşık 50 adet eserim vardır. Bu eserlerden sadece 2 tanesini yayınladım, 1 eserimle ilgili böyle bir olay başıma geldi. Sanık Sarıkabadayı, ünlü olduğu için fanları tarafından eleştiriye maruz kalmamak için şikayetten sonra bir süre hesabını kapalı hale getirdi" şeklinde konuştu.
  • Soner Sarıkabadayı beraat etti - Magazin haberleri

    Sanık Sarıkabadayı’nın avukatları ise eserlerin kompozisyon ve genel yapısının birbirinden farklı olduğunu ve melodilerin benzer olmasının suç oluşturmadığını söyleyerek, müvekkilinin beraatını talep etti.
  • Soner Sarıkabadayı beraat etti - Magazin haberleri

    BERAATINA KARAR VERİLDİ

    Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sarıkabadayı’nın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

    Fotoğraflar: AA, İHA

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