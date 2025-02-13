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        Haberler Magazin Soner Sarıkabadayı'dan, Galatasaray'a destek: "Galatasaray'ımıza başarılar diledim" - Magazin haberleri

        Soner Sarıkabadayı'dan, Galatasaray'a destek: "Galatasaray'ımıza başarılar diledim"

        Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Hollanda konseri öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile buluşarak, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 19:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:08
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        "Galatasaray'ımıza başarılar diledim"
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir araya gelerek takıma başarılar diledi.

        Sarıkabadayı, sosyal medya hesabından Okan Buruk ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Hollanda konserim öncesinde sayın hocama uğrayıp Galatasaray'ımıza başarılar diledim" ifadesini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #soner sarıkabadayı
        #galatasaray
        #Okan Buruk
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