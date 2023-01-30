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Haberler Teknoloji SONY'den Türkiye açıklaması! Sony Türkiye'den çekiliyor mu, çıkıyor mu? Sony açıklama yaptı mı? - Haberler
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Sony Türkiye'den çıktı haberlerine açıklama geldi. Faaliyetlerin tamamen duracağı doğru mu?

Son dönemde Sony'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı konusundaki haberlere Sony'den açıklama geldi. Habertürk'e açıklamalarda bulunan Sony Türkiye yetkilileri, "Kısmi bir optimizasyon var. Sony Türkiye'den tamamen çıkmıyor" dedi.

SONY'den Türkiye açıklaması! Sony Türkiye'den çekiliyor mu, çıkıyor mu? Sony açıklama yaptı mı? - Haberler

Son dönemde Sony'nin Türkiye faaliyetlerini durduracağına dair bir dedikodu kulislerde dolaşıyor. Öyle ki Cuma günü markanın çalışanlarına bir tebligatta bulunarak faaliyetlerini tamamen durduracağını belirttiğine dair bilgi verdiği söylenmişti.

Habertürk olarak Sony yetkililerine ulaşarak işin doğrusunu sorduk. Sony tarafından verilen bilgiye göre, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir.

"HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK"

Habertürk'e verilen sözlü bilgide, "Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" denildi.

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