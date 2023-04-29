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Sony'nin 2022 mali yılı net kârı yükseldi

Sony Group'un 2022 mali yılı net kârı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 6,2 artışla 937,1 milyar yene (7 milyar dolar) yükseldi

Sony'nin 2022 mali yılı net kârı yükseldi
AA

Elektronik ve eğlence üreticisi Sony, açıkladığı Nisan 2022-Mart 2023 mali yılı bilançolarında net kâr, işletme kârı ile satış gelirlerine yer verdi.

Japon firmanın 2022 mali yılı net kârı, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 6,2 artışla 937,1 milyar yen (7 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Net kar artışında oyun, müzik ve yarı iletken ilişkili sektörlerdeki güçlü talep ile Japon Yeni'nin döviz karşısındaki değer kaybı etkili oldu.

Şirket satışları yüzde 16,3 artışla 11,54 trilyon yene (85,1 milyar dolar) yükselirken, işletme kârı yüzde 0,5 artışla 1,21 trilyon yene (8,85 milyar dolar) çıktı.

İlk kez 10 trilyon yeni (74 milyar dolar) aşan satış rakamlarına ulaşan Sony'nin mali yıl işletme kârı şimdiye kadar en yüksek seviyesini gördü.

Kasım 2020'de piyasaya sürülen oyun konsolu "PlayStation 5" küresel satışları ise 2022 mali yılında 19,1 milyon adet olarak kayda geçti.

MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEK

Japon firma, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılında ise satışların yüzde 0,3 ve firma net karının yüzde 10,4 düşeceğini tahmin ediyor.

Sony Başkanı Totoki Hiroki, açıklamasında, makroekonomik ortama iyimser yaklaşılamadığını ve maliyetleri düşürmeyi planladıklarını belirtti.

Totoki, "Birçok deniz aşırı otorite, parasal sıkılaşma politikalarına hız verdikleri ve dünya ekonomisi ayrışmaya yöneldiği için çok iyimser değiliz" ifadesini kullandı.

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