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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Sosyal medya Montella ve Arda Güler'i konuştu - Futbol Haberleri

        Sosyal medya Montella ve Arda Güler'i konuştu

        A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya maçı hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda Arda Güler ile Teknik Direktör Vincenzo Montella arasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Arda'nın as takımla çalışmak için hazırlık yaptığı sırada Montella'nın yeleği başka bir oyuncuya vermesi ve Arda'nın bireysel antrenmana devam etmesi, sosyal medyada tepki topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 22:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:24
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        Sosyal medya Montella ve Arda'yı konuştu
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        A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü sosyal medyada tepki topladı.

        Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp başka bir oyuncuya verdiği görüldü.

        Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ederken bu olay sosyal medyada tepki çekti.

        Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.

        A Milli Takımız, Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

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