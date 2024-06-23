Sosyal medya Montella ve Arda Güler'i konuştu A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya maçı hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda Arda Güler ile Teknik Direktör Vincenzo Montella arasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Arda'nın as takımla çalışmak için hazırlık yaptığı sırada Montella'nın yeleği başka bir oyuncuya vermesi ve Arda'nın bireysel antrenmana devam etmesi, sosyal medyada tepki topladı

Habertürk Giriş: 23.06.2024 - 22:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:24 facebook

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