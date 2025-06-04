SpaceX’in 2025 geliri 15.5 milyar doları aşacak

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, şirketin 2025 yılında yaklaşık 15.5 milyar dolar gelir elde edeceğini açıkladı. Salı günü X platformunda yaptığı paylaşımda, SpaceX’in ticari uzay gelirinin NASA’nın 1.1 milyar dolarlık bütçesini geride bırakacağını belirten Musk, şirketin uzay sektöründeki dominasyonunu bir kez daha vurguladı. SpaceX, düşük maliyetli fırlatma hizmetleri ve Starlink uydu internetiyle büyümeye devam ediyor.

REKOR KIRAN FIRLATMALAR

SpaceX, 2024’te 134 Falcon roketi fırlatarak küresel çapta en aktif fırlatma operatörü oldu. Şirket, bu rekoru 2025’te 170 fırlatmayla geçmeyi hedefliyor. Yeniden kullanılabilir Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri, fırlatma maliyetlerini düşürerek SpaceX’in küresel pazarda büyük bir pay edinmesini sağladı. Öte yandan, Musk’ın Mars’a insan gönderme vizyonunun temel taşı olan 122 metrelik Starship roket sistemi, şirketin geleceğinde kilit rol oynayacak.

STARLİNK GELİRDE ASLAN PAYINI ALIYOR

SpaceX’in gelirinin büyük kısmı, küresel geniş bant internet hizmeti sunan Starlink projesinden geliyor. 2023’ün Kasım başında Musk, Starlink’in nakit akışında başa baş noktasına ulaştığını açıklamıştı. Binlerce uyduyla küresel internet erişimi sağlayan Starlink’in halka arz edilmesi planlanıyor, ancak Musk henüz bir zaman çizelgesi paylaşmadı.