Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.279,33 %0,03
        DOLAR 39,1453 %-0,01
        EURO 44,7940 %0,52
        GRAM ALTIN 4.222,25 %0,01
        FAİZ 43,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 43,41 %-0,16
        BITCOIN 105.529,00 %-0,27
        GBP/TRY 52,9948 %0,09
        EUR/USD 1,1388 %0,14
        BRENT 65,70 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 6.903,38 %0,01
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim SpaceX’in 2025 geliri 15.5 milyar doları aşacak - Teknoloji Haberleri

        SpaceX’in 2025 geliri 15.5 milyar doları aşacak

        Elon Musk, SpaceX'in 2025'te yaklaşık 15.5 milyar dolar gelir elde edeceğini duyurdu. Şirket, ticari uzay sektöründeki liderliğini Starlink ve yenilikçi roketleriyle güçlendiriyor.

        Giriş: 04.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        SpaceX'in 2025 geliri 15.5 milyar doları aşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SpaceX’in kurucusu Elon Musk, şirketin 2025 yılında yaklaşık 15.5 milyar dolar gelir elde edeceğini açıkladı. Salı günü X platformunda yaptığı paylaşımda, SpaceX’in ticari uzay gelirinin NASA’nın 1.1 milyar dolarlık bütçesini geride bırakacağını belirten Musk, şirketin uzay sektöründeki dominasyonunu bir kez daha vurguladı. SpaceX, düşük maliyetli fırlatma hizmetleri ve Starlink uydu internetiyle büyümeye devam ediyor.

        REKOR KIRAN FIRLATMALAR

        SpaceX, 2024’te 134 Falcon roketi fırlatarak küresel çapta en aktif fırlatma operatörü oldu. Şirket, bu rekoru 2025’te 170 fırlatmayla geçmeyi hedefliyor. Yeniden kullanılabilir Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri, fırlatma maliyetlerini düşürerek SpaceX’in küresel pazarda büyük bir pay edinmesini sağladı. Öte yandan, Musk’ın Mars’a insan gönderme vizyonunun temel taşı olan 122 metrelik Starship roket sistemi, şirketin geleceğinde kilit rol oynayacak.

        STARLİNK GELİRDE ASLAN PAYINI ALIYOR

        SpaceX’in gelirinin büyük kısmı, küresel geniş bant internet hizmeti sunan Starlink projesinden geliyor. 2023’ün Kasım başında Musk, Starlink’in nakit akışında başa baş noktasına ulaştığını açıklamıştı. Binlerce uyduyla küresel internet erişimi sağlayan Starlink’in halka arz edilmesi planlanıyor, ancak Musk henüz bir zaman çizelgesi paylaşmadı.

        “ALTIN KUBBE”DE ÖNCÜ KONUM

        SpaceX, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Altın Kubbe” füze savunma kalkanı projesinde iki ortakla birlikte öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Reuters’ın nisan ayındaki bir haberinde bildirdiğine göre, altı kaynak bu ortaklığın projenin önemli bir parçasını kazanma yolunda olduğunu doğrulamıştı.

        SpaceX, yenilikçi roket teknolojileri ve Starlink’in küresel erişimiyle uzay sektöründe çığır açmaya devam ediyor. Musk’ın liderliğinde şirket, hem ticari hem de stratejik projelerde lider konumunu sağlamlaştırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor