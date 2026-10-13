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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Aston Villa, Fenerbahçe maçına hazır!

        Aston Villa, Fenerbahçe maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aston Villa, yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Aston Villa, Fenerbahçe'ye hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Aston Villa, hazırlıklarını tamamladı.

        Bodymoor Heath Tesisleri'nde teknik direktör Unai Emery yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekeştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

        Aston Villa-Fenerbahçe maçı, yarın TSİ 22.00'de Villa Park'ta başlayacak.

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