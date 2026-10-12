Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada konuk takım taraftarlarının tribünde yer alabilmesi için ilgili makamlardan destek istedi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerinin arzu edildiği ifade edildi.

Deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz." denildi.

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Açıklamada ayrıca, taraftarların karşılaşmaları tribünden takip edebilmesi için Trabzon Valiliği başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden gerekli adımların atılması konusunda destek beklendiği kaydedildi.