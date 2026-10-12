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        Trabzonspor'un net borcu açıklandı!

        Trabzonspor, net borcunun 5,9 milyar TL'den 2,95 milyar TL'ye azaldığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un net borcu açıklandı!

        Trabzonspor Kulübü net borcunun 5,9 milyar TL'den 2,95 milyar TL'ye gerilediğini açıkladı.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 31.08.2026 tarihi itibari ile net borcun 2.9 milyar TL olduğu belirtildi.

        İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

        Şirketimizin 1 Haziran - 31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.

        Mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar toplamı, kamulaştırma gelirlerimizden Trabzonspor Kulübü uhdesinde olan Sportif A.Ş. konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki alacağımız ve 1,8 milyar TL tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı yaratmayacak işlemler netleştirildiğinde, kulübümüzün 31.08.2026 tarihi itibari ile net borcu 2,9 milyar TL olduğu görülecektir.

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        Açıklamamızda görüleceği üzere, kamuoyumuzun da malumu olan 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağımız toplam borçlarımızdan düşülmüştür. Bununla birlikte rapor tarihimiz itibari ile gerçekleşmiş olan bonservis borçlarımızın ileriye dönük tüm tutarları bu borçlarımız içerisinde yer almaktadır.

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        #trabzonspor
        #KAP
        #Kamuyu Aydınlatma Platformu
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