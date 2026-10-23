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        Vincenzo Italiano: Avrupa'da namağlup devam ediyoruz

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Crystal Palace'la 2-2 berabere kaladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, alınan beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:56 Güncelleme:
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        "Avrupa'da namağlup devam ediyoruz"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "KALİTELİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

        Öncelikle tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 4 tane de neredeyse çok az süre alan oyuncularımla oynadım. Bununla ilgili bazen çözüm bulurken sorun yaşanabiliyor. İlk yarıda iyi başladık ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ve sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. 10 kişi kaldıktan sonra puan aldık. Avrupa'da hala kaybetmedik. Çok zordu ama bence iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR PUAN ALDIK"

        Bence burada önemli olan kaybetmemekti ve bu devamlılığı sürdürmekti. 1 puan kazanmak da bizim için önemliydi. Bu 11'le çıkmakta zorunluyduk çünkü sakatlık riski olabiliyor. Bu maçta da Miretti sakatlandı, geçen hafta Hoffenheim maçında da Orkun sakatlandı. Kısa sürede maçlar yaptığınızda tehlikeli olabiliyor. Bugün 1 puan aldık ve çok önemli bir puan aldık.

        "AVRUPA'DA NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ"

        Bence iyiyiz şu anda. Baktığınız zaman, geçen hafta mağlup ettiğimiz Hoffenheim, bu hafta Lyon'u 3-0 yendi. Crystal Palace da iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Marsilya da öyle. Maçlarımız gerçekten zor. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız. Bugün de rotasyon yaptım. Az süre alan oyuncularıma süre verdim. Bence şu ana kadar Avrupa'da iyi iş çıkardık. Avrupa'da namağlup devam ediyoruz ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ümit belki atılmasaydı oyundan daha iyi işler çıkarabilirdik. Belki de kazanabilirdik.

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