Beşiktaş'tan Serdar Korkmaz açıklaması!
Beşiktaş, Hoffenheim mücadelesi sırasında rahatsızlanan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:18 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta, müsabaka sırasında sağlık sorunu yaşayan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
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