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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Mardin 1969 Spor Esenler Erokspor Esenler Erokspor: 4 - Mardin 1969 Spor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Esenler Erokspor: 4 - Mardin 1969 Spor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, evinde Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti. Mikail Okyar, Eray Korkmaz (kk), Mame Mor Faye ve Altin Zeqiri'nin golleriyle kazanan Esenler Erokspor, puanını 12'ye çıkardı. Mardin 1969 Spor ise haftayı 18 puanla 6. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:54 Güncelleme:
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        6 gollü maçta üç puan Erokspor'un!

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6'da Mikail Okyar, 39'da Eray Korkmaz, 77'de Mame Mor Faye ve 90+3. dakikada Altin Zeqiri attı. Konuk ekibin gollerini ise 34'te Nafican Yardımcı ile 51. dakikada Mallik Wilks kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Esenler Erokspor puanını 12'ye yükseltirken, Mardin 1969 Spor ise 18 puanla 6. sırada yer aldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yı ağırlayacak.

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