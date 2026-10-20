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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Nathan Ake maça devam edemedi

        Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Nathan Ake maça devam edemedi

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çek ekibi Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Nathan Ake, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Hollandalı stoper yerini Kojo Peprah Oppong'a bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 20:15 Güncelleme:
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        Sakatlık şoku! Ake maça devam edemedi

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Çek ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.

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        Maça iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 19. dakikada büyük bir şanssızlık yaşadı.

        Fenerbahçe'de deneyimli savunmacı Nathan Ake, Çek ekibinin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı esnada sakatlık yaşadı. Hollandalı stoper, sol arka adalesini tutarak yerde kaldı.

        Sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyen Nathan Ake, karşılaşmanın 22. dakikasında yerini 22 yaşındaki Kojo Peprah Oppong'a bıraktı.

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        #fenerbahçe
        #Slavia Prag
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