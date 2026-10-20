Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Nathan Ake maça devam edemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çek ekibi Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Nathan Ake, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Hollandalı stoper yerini Kojo Peprah Oppong'a bıraktı.
Giriş: 20 Ekim 2026 - 20:15 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Çek ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.
Maça iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 19. dakikada büyük bir şanssızlık yaşadı.
Fenerbahçe'de deneyimli savunmacı Nathan Ake, Çek ekibinin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı esnada sakatlık yaşadı. Hollandalı stoper, sol arka adalesini tutarak yerde kaldı.
Sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyen Nathan Ake, karşılaşmanın 22. dakikasında yerini 22 yaşındaki Kojo Peprah Oppong'a bıraktı.
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