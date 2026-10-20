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        Galatasaray, 343. kez Avrupa arenasında!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Lille'le kozlarını paylaşacak Galatasaray, Avrupa arenasında 343. kez boy gösterecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Aslan, 343. kez Avrupa arenasında!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fransa ekibi Lille'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşmasına çıkacak.

        Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 342 maçta boy gösterdi. Lille de Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 115. takım olacak.

        Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

        Avrupa maçlarında rakip fileleri 470 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 525 gole engel olamadı.

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        "DEVLER LİGİ"NDE 19. SEZON

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 8 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

        Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020, 2025-2026 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı.

        "KUPA 1"DE 172. RANDEVU

        Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 172. kez sahne alacak.

        UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 136 kez mücadele etti.

        Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 85 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 183 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 290 gol gördü.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

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        SON 32 MAÇTA 7 GALİBİYET

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 32 müsabakada 7 galibiyet alabildi.

        Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.

        SON 41 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU

        Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 41 müsabakada en az 1 gol atıldı.

        Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

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        Galatasaray'ın ardından çıktığı 41 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 15'ini kazanırken, 17'sinden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 149 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

        "Cimbom" gol sesinin duyulduğu 41 maçlık süreçte 70 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 79 gole engel olamadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

        SON 5 DEVLER LİGİ DEPLASMANINDA MAĞLUP

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 5 dış saha maçından mağlup ayrıldı.

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        Geçen sezon lig aşamasının 6. haftasında Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takım, İngiltere ekibi Manchester City'ye 2-0, İtalya temsilcisi Juventus'a uzatmalarda 3-2, İngiltere devi Liverpool'a 4-0 ve Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

        16 DIŞ SAHA MAÇINDA 1 KEZ GALİP

        Galatasaray, UEFA organizasyonlarında çıktığı son 16 deplasman maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım 2023 tarihinde Almanya ekibi Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılılar, 9 Şampiyonlar Ligi, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Şampiyonlar Ligi elemeleri maçına çıktı.

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        Söz konusu dönemde 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, tek galibiyetini ise Hollanda ekibi Ajax karşısında 3-0'lık skorla aldı.

        AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

        Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
        UEFA Şampiyonlar Ligi 136 34 32 70 141 237
        UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38
        Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
        UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141
        UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
        Toplam 342 121 90 131 470 525
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        #Lille
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