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        Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Lille ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Wilfried Singo kafilede yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        İşte G.Saray'ın Fransa kafilesi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'le karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Rafael Leao, kadroda yer almazken; sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise kadroya dahil edildi.

        Galatasaray'ın kafilesinde şu isimler yer alıyor:

        Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.

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