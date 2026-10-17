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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan sözlerine açıklık getirdi!

        İlkay Gündoğan sözlerine açıklık getirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, kritik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        İlkay sözlerine açıklık getirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Galatasaray'da İlkay Gündoğan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "BAĞLANTI OYUNUMUZ İYİ DEĞİLDİ"

        İlk yarı pek iyi oynayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bağlantı oyunumuz iyi değildi. Oyunun ortası çok açık kaldı. Bu zeminde her ikinci topu da kazanmak da kolay değil. Sonuçta rakibimiz de iyi.

        "3 PUANDAN MUTLUYUZ AMA DERS ÇIKARMALIYIZ"

        İkinci yarı biraz daha basit, daha sakin oynadık. Ben de tecrübemle arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Pozisyonu tutup, bağlantı oyunu kurup, iyi paslarla takım arkadaşlarımı beslemek istiyordum. Golü bulduk çok şükür sonunda, kaleci hatası olsa da... Son 25 dakika çok pozisyona girdik. İkinci topları aldık. Baskıyı sürdürdük ve bu golü getirdik. İkinci yarıdan dolayı hak ettiğimizi biliyoruz 3 puanı ama ilk yarıyı, Gençlerbirliği'nin girdiği pozisyonları unutmamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Her maç zor, her maç mücadele istiyor. 3 puandan mutluyuz ama bu maçın derslerini hızlıca almamız gerekiyor.

        "YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

        Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum.

        İLKAY GÜNDOĞAN NE DEMİŞTİ?

        Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa mücadelesi sonrası bir gazetecinin "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" ifadelerini kullanmıştı.

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        #galatasaray
        #gençlerbirliği
        #süper lig
        #İlkay Gündoğan
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