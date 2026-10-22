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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Ozan Tufan: Gol yemeden kazanmaya önem veriyoruz

        Ozan Tufan: Gol yemeden kazanmaya önem veriyoruz

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'da Ozan Tufan, galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu gol yemeden kazanmalarına önem verdiklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        "Gol yemeden kazanmaya önem veriyoruz"

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Ozan Tufan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımın ortaya koyduğu performansa değinen tecrübeli oyuncu, galibiyetlerin devamını getirmek istediklerini ifade etti.

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        İŞTE OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ:

        "Çok iyi bir grubumuz var. Çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar olan maçlarda bunu gösterdik. Bugün de gol yemeden güzel bir galibiyet aldık. Haftalardır böyle gerçi. Gol yemeden kazanmaya önem veriyoruz. Ofansif olarak da iyi işler yapıyoruz. Güzel yolda ilerliyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bundan sonra da yine bu şekilde galibiyetler almaya çalışacağız."

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        "HERKESİN PERFORMANSI YÜKSELİYOR"

        "Gerçekten çok iyi arkadaşlarımız var. Çok iyi bir grubumuz oldu. Çok mutluyum. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olunca, herkesin performansı yükseliyor. Hem arkadaşlarıma hem de teknik ekibe teşekkür ediyorum."

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