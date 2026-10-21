UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAZIRLANDIĞIMIZ GİBİ OYNADIK"

Yani aslında Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında, Sporting maçında da biz etkiliydik. O maçı 3-1 yenildik ama oyunun kontrolü tamamen bizdeydi, geçişlerde goller yedik. Bir tane olmayan penaltıdan gol yedik. İkinci maç zaten Barcelona; Barcelona'nın ilk yarısı bizim için çok iyiydi, aslında hazırlandığımız gibi oynadık.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Bugün de galibiyet nasip oldu, bunun için çok mutluyuz. Hocam bizi çok iyi hazırladı aslında. Lucas Torreira'yı biraz geriye çekerek bugün üçlü oyun kurduk. Rakip buna çözüm bulmakta zorlandı bence. Kanatları birebir bırakınca Yunus ve Barış da çok etkili oldu, bugün çok iyi mücadele ettiler. Tabii bütün takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Bu maç bizim kontrolümüzdeydi; yani golü yediğimiz bir an bile ben kaybedeceğimizi düşünmedim aslında. Dediğim gibi maç bizim kontrolümüzdeydi, galibiyeti hak ettik.

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"DERBİ ZOR OLACAK, YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Zor bir maç olacak, bizim için kritik bir maç ama bu maç Şampiyonlar Ligi için çok kritikti. Üçüncü maçımızı oynuyoruz, 3 puanımız oldu. Gruptan çıkmak istiyoruz aslında, ilk 24'ün içinde olmak istiyoruz. Şimdi lige döneceğiz. Dediğim gibi Fenerbahçe çok kritik bir maç, bizim rakibimiz, doğrudan rakibimiz. O maçı kazanıp da inşallah en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz.