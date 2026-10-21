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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi sözleri!

        Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi sözleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "F.Bahçe derbisini dört gözle bekliyoruz"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille’e de başarılar diliyorum. Karşılaşmalar başladığında tabii ki de hem maçı kazanmak istiyorduk hem de zor bir taraftara karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Bu maçta da güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilip, hazırlanıp da gelmiştik. Taraftarlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum, sürekli destek oldukları için. Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki PSG gibi çok büyük bir maçımız da var sonunda ama her zaman zorlu olur zaten Şampiyonlar Ligi maçları.

        "GOL ATMAYI BANA KİMSE ÖĞRETEMEZ"

        Topla nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez. Çünkü dünyanın en iyi santrforlarından bir tanesiyim ve takılmıyorum bu tarz yorumlara.

        "DERBİYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

        Derbiden bahsettiğimiz zaman tabii ki duygusu yüklü bir oyundan bahsediyoruz. Tabii kaos da olabiliyor. Dört gözle bekliyoruz. Şu anda şampiyonluk için de neredeyse yarı yol gibi derbilerin hepsini kazanmak... İyi olduğunu da kabul etmemiz lazım; evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz.

        "İYİ REAKSİYON VEREREK GALİP GELMEYİ BAŞARDIK"

        Sporting maçında ben yoktum, sakattım. Barça'da ise onların toplu oynadıklarını ve ne kadar iyi olduklarını zaten biliyorduk. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesine sahipler. Yamal gibi, Rodri gibi, Pedri gibi gerçekten önemli isimlere sahipler. Barça'ya karşı tabii ki de zorluk yaşayacağını biliyorsun. Buraya geldiğimiz zaman ise sürprizin ötesinde biliyoruz yine zorlu bir rakip olduklarını. Fakat bizim mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyordu. Onu düşünüp onun üzerinden gittik ve takım olarak da en iyisini yapıp geri düştüğümüz zaman bile iyi reaksiyon vererek galip gelmeyi başardık.

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        #Victor Osimhen
        #galatasaray
        #Lille
        #şampiyonlar ligi
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