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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Victor Osimhen: Zorlu bir maç oynadık

        Victor Osimhen: Zorlu bir maç oynadık

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:06 Güncelleme:
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        "Lille'e karşı zorlu bir maç oynadık"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "ZORLU BİR MAÇ OYNADIK"

        Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille’e de başarılar diliyorum.

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        #Victor Osimhen
        #galatasaray
        #Lille
        #şampiyonlar ligi
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