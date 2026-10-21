UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ZORLU BİR MAÇ OYNADIK"

Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille’e de başarılar diliyorum.