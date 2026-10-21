Victor Osimhen: Zorlu bir maç oynadık
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:06 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"ZORLU BİR MAÇ OYNADIK"
Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille’e de başarılar diliyorum.
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