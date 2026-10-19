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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Muğlaspor Manisa FK Manisa FK: 3 - Muğlaspor: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Manisa FK: 3 - Muğlaspor: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti. İdris Furat, Ibrahim Sissoko, Mamady Diarra ve Daniel Avramovski'nin golleriyle ligde 5 maç sonra galip gelen Muğlaspor, puanını 15'e çıkardı. Manisa FK ise 10 puanda kaldı. Muğlaspor forması giyen Luis Mago, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        7 gollü maçta kazanan Muğlaspor!

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Muğlaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10'da İdris Furat, 12'de Ibrahim Sissoko, 32'de Mamady Diarra ve 84. dakikada Daniel Avramovski attı. Ev sahibinin gollerini ise 40 ve 89. dakikalarda penaltıdan Julien Anziani, 45+2'de de Yassine Benrahou kaydetti.

        Muğlaspor'da forma giyen Luis Mago 86. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılırken, 90+2. dakikada Ali Kaan Güneren penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından 5 maç sonra galibiyete uzanan Muğlaspor, puanını 15'e yükseltti. Ligdeki galibiyet hasrete 9 maça çıkan Manisa FK ise haftayı 10 puanla kapattı.

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