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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Eski MHK Başkanı Gündoğdu hakkında suç duyurusu!

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Eski MHK Başkanı Gündoğdu hakkında suç duyurusu!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında, hakem ve gözlemcilerden oluşan 7 isim, 'İftira' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu hakkında suç duyurusu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında, hakem ve gözlemcilerden oluşan 7 isim, ‘İftira’ ve ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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        Müştekiler Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci, Süleyman Abay ve Cevdet Kömürcüoğlu’nun vekili Avukat Halil İbrahim Atabay tarafından sunulan dilekçede, şüphelilerin kamu yetkilerini kullanarak asılsız iddialarla hakem ve gözlemcileri görevden uzaklaştırdığı ve mesleki itibarlarını zedelediği öne sürüldü.

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        SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ WHATSAPP YAZIŞMALARI DİLEKÇEDE

        Suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/83127 sayılı "Hakemler Dosyası" kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde tespit edilen WhatsApp yazışmalarına yer verildi.

        Dilekçedeki iddialara göre; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun, 26 Temmuz 2024 tarihinde eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya 2015 yılına ait müsabaka listelerini göndererek söz konusu isimleri terör örgütüyle ilişkilendirdiği ve görevden alınmaları yönünde talimat verdiği, Ferhat Gündoğdu’nun ise bu talimatı kabul ederek müştekilerin hakemlik ve gözlemcilik kadrolarından el çektirilmesini sağladığı aktarıldı.

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        DAHA ÖNCE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

        Dilekçede, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçmişte kulüp başkanlığı yaptığı dönemden kalan kişisel husumeti sebebiyle aynı isimler hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı. Emniyet birimleri, MASAK ve dijital veriler üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda müştekiler hakkında daha önce "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" (takipsizlik) verildiği ve dosyanın kapatıldığı belirtildi. Şüphelinin, bu takipsizlik kararını bilmesine rağmen aynı iddialarla idari yaptırım sürecini tetiklemesinin TCK m. 267 uyarınca ‘İftira’ suçunu oluşturduğu vurgulandı.

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        "KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR YERİNE GETİRİLEMEZ"

        Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ise kamusal yetkilerini hukuka, liyakate ve tarafsızlık ilkelerine aykırı şekilde kullandığı savunuldu. Anayasa’nın 137. ve TCK’nın 24/3. maddelerine atıfta bulunularak, konusu suç teşkil eden kanunsuz emirlerin yerine getirilemeyeceği, bu talimatı uygulayan Gündoğdu’nun da TCK m. 257 kapsamında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan sorumlu olduğu ifade edildi.

        KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

        Dilekçede; adli bilişim inceleme raporları ve WhatsApp dökümlerinin dosyaya dahil edilmesi, geçmişteki takipsizlik dosyasının arşivden celbedilmesi ve şüpheliler İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu hakkında kamu davası açılması amacıyla iddianame düzenlenmesi talep edildi.

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        #TFF
        #MHK
        #ibrahim hacıosmanoğlu
        #Ferhat Gündoğdu
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