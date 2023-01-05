31 OCAK ZAMAN KAPSÜLÜ İÇİN SON TARİH

Eğer sizde kendi zaman kapsülünüzü oluşturmak istiyorsanız en geç 31 Ocak’a kadar hazırlamalısınız, çünkü Spotify o tarihten itibaren bütün kapsülleri kilitleyecek.