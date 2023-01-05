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Spotify şarkılarınızı zaman kapsülü yapıyor!

Spotify, bu yıl kişiye özel yıllık dinlenme raporlarına yeni bir özellik daha ekliyor. Bu sefer bir zaman kapsülü oluşturuyor. Bu özellik sayesinde şu anda dinlediğiniz parçaları zaman kapsülüne yükleyebilirsiniz. Peki, Spotify’ın zaman kapsülü nasıl çalışıyor? İşte, ayrıntıları…

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  • Spotify'dan zaman kapsülü özelliği, son tarih 31 Ocak! Spotify şarkılarınızı zaman kapsülü yapıyor!

    Spotify’ın zaman kapsülünün adı ‘Şişedeki Çalma Listesi’. Uygulama bu özelliği ile bir yıl sonra size gönderilecek bir özet kaydediyor. Peki, nasıl?
  • Spotify'dan zaman kapsülü özelliği, son tarih 31 Ocak! Spotify şarkılarınızı zaman kapsülü yapıyor!

    ŞARKILARINIZ ZAMAN KAPSÜLÜNE GİRECEK

    Spotify, zaman kapsülünü oluşturmadan önce size üç adet soru soracak ve ardından ‘Şişedeki Çalma Listenizi’ hazırlayarak önümüzdeki yıl 2024’e kadar kilitleyecek.
  • Spotify'dan zaman kapsülü özelliği, son tarih 31 Ocak! Spotify şarkılarınızı zaman kapsülü yapıyor!

    ÜCRETSİZ KULLANIMA SUNULUYOR

    ‘Şişedeki Çalma Listesi’ ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa, Japonya, Meksika, Arjantin, Türkiye, Brezilya, Almanya, Kanada, İspanya, Mısır, İtalya, Yeni Zelanda, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Filipinler ve Polonya'da bulunan hem ücretli hem de ücretsiz tüm abonelere sunuluyor.
  • Spotify'dan zaman kapsülü özelliği, son tarih 31 Ocak! Spotify şarkılarınızı zaman kapsülü yapıyor!

    31 OCAK ZAMAN KAPSÜLÜ İÇİN SON TARİH

    Eğer sizde kendi zaman kapsülünüzü oluşturmak istiyorsanız en geç 31 Ocak’a kadar hazırlamalısınız, çünkü Spotify o tarihten itibaren bütün kapsülleri kilitleyecek.
  • Spotify'dan zaman kapsülü özelliği, son tarih 31 Ocak! Spotify şarkılarınızı zaman kapsülü yapıyor!

    SPOTİFY ‘ŞİŞEDEKİ ÇALMA LİSTESİ’ NASIL OLUŞTURUŞUR?

    -Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan Spotify Playlist in a Bottle web sitesini açın.

    -Zaman kapsülü olarak kullanmanız için sunulan çeşitli nesneler arasından birisini seçin.

    -Spotify’ın şarkılarla ilgili soracağı soruları yanıtlayın. Bu sorular bu yıl yaşadığınız tüm anıları canlandıracak.
  • Spotify'dan zaman kapsülü özelliği, son tarih 31 Ocak! Spotify şarkılarınızı zaman kapsülü yapıyor!

    -Daha sonra uygulama size rastgele şarkı seçtirebilir veya cevabınız varsa şarkıyı yazabilirsiniz.

    -Kilitlemek için + düğmesine ve ‘İleri’ seçeneğine basın.

    -‘Bitti’ düğmesine bastıktan sonra çalma listenize sadece son bir kez bakabilirsiniz. Sonrasında Spotify listeyi mühürler. Ocak 2024’te uygulama ve e-posta yoluyla kapsülünüz size ulaşacak.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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