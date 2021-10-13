Star Trek'in Kaptan Kirk'ü uzaya çıktı

İHA

Amazon'un kurucusu ve sahibi milyarder iş insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin yine bir ilke imza attı.

Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard roketi ABD’nin Texas eyaletinden fırlatılarak aralarında dünyaca ünlü bilimkurgu dizisi Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran 90 yaşındaki usta oyuncu William Shatner’ında bulunduğu 4 kişilik mürettebatı uzaya gönderdi.

Sahtner, uzaya çıkan en yaşlı insan unvanının sahibi oldu. Shatner’e uçuş sırasında Blue Origin Başkan Yardımcısı Audrey Powers, Planet Labs Kurucu Ortağı Chris Boshuizen ve Medidata CEO'su Glen de Vries eşlik etti.

Yaklaşık 11 dakika süren yolculuk sırasında uzay aracı dünyadan 106 kilometre yüksekliği çıkarken, yolcular yaklaşık 3 dakika boyunca yerçekimsiz ortamı tecrübe ettiler. Yolculuğun ardından Kirk ve beraberindeki mürettebatı taşıyan kapsül ile New Shepard roketi başarılı şekilde Dünya’ya döndü.

Dün yapılması planlanan uçuş, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle bir gün ertelenerek bugün gerçekleştirilirken, Blue Origin yaklaşık 3 ay sonra uzaya ikinci turistik uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

Bezos, New Shepard uzay aracı ile geçtiğimiz 20 Temmuz’da uzaya çıkmıştı. Tarihin ilk "sivil ve pilotsuz uzay uçuşu"nda Bezos’a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Olivier Deamon eşlik etmişti. Uçuş yaklaşık 10 dakika sürmüştü.