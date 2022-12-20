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Haberler Teknoloji İnternet Starlink 1 milyon aboneye ulaştı!
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SpaceX, internet sağlayıcısı Starlink'in 1 milyon kullanıcısı olduğunu duyurdu!

Sahibi olduğu Twitter'da yaşanan olumsuz gelişmeler Elon Musk’ın diğer şirketlerinin şöhretini azaltmadı. Amerikalı girişimcinin dev yatırımı SpaceX, bünyesinde internet hizmeti sunan ve şu an yörüngede çalışır halde 2300 civarında uydusu olan Starlink’in 1 milyon adetlik kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Starlink 1 milyon aboneye ulaştı!

Elon Musk, Twitter’ı satın almasından sonra ücretli mavi tik uygulaması ve ardından CNN’den Donie O'Sullivan, New York Times'dan Ryan Mac ve Washington Post'tan Drew Harwell'in hesaplarını Twitter'dan yasaklaması ile tepki çekmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz gün Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ve kullanıcıların çoğunluğunun istifa etmesi yönünde oy verdiği anket ile olay yaratan Musk, bu kez bir kez daha Starlink ile gündemde. Musk’ın sahip olduğu uzay keşif teknolojileri şirketi SpaceX, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Starlink’in 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.


SpaceX’in resmi hesabından yapılan açıklamada, "Starlink'in şu anda 1.000.000'dan fazla aktif abonesi oldu. Bu dönüm noktasına katkıda bulunan tüm müşterilere ve Starlink ekibinin üyelerine teşekkür ederiz" denildi.

İndirme hızları düşüşte!

5G'ye geçişte Amerika Birleşik Devletlerinin döşeyeceği fiber optik kabloların maliyeti 150 milyar doları bulabilecekken, Starlink projesinin SpaceX'e toplam maliyeti ise yalnızca 10 milyar dolar. Çok daha düşük bir maliyetle bu hizmeti sunabilen Starlink, abone sayısını bu sayede artırmaya devam ediyor.

Etkileyici görünen bu gelişmelere rağmen Starlink'in önemli abone sayısı mevcut müşterileri için çok da harika bir haber olmayabilir. Çünkü, Ookla tarafından eylül ayında yayınlanan bir rapora göre, Starlink'in medya indirme hızları, internet hız ölçüm şirketinin izlediği her ülkede 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana düşüş gösteriyor.

Bu hız düşüşleri yüzde dokuz ila 54 arasında değişiyordu ve Ookla, Starlink'in altyapısının büyüyen kullanıcı tabanı altında bükülmesinden kaynaklanabileceğini belirtti. Hizmetin Mayıs ayında zaten 400.000'den fazla kullanıcısı vardı, Ağustos ayındaki fiyat düşüşleri ise kaydolmak için daha da cazip hale gelmiş olabilir.

SpaceX ayrıca Ağustos ayında, müşterilerin cep telefonlarının Starlink uydularına doğrudan bağlanmasına izin vermek için T-Mobile ile ortaklık kurduğunu ve beta testinin 2023'ün sonlarında yapılacağını açıkladı. Bu, Starlink'in kullanıcı tabanına potansiyel olarak daha fazla insan ekleyebilir.

İran’da tartışma yaratmıştı!

Geçtiğimiz dönemde Rusya'nın Ukrayna işgali ile de gündeme gelen Starlink, uzaydaki Starlink uyduları aracılığı ile internet sağlamayı amaçlayan ancak henüz başlangıç seviyesinde bir proje olmasına karşın ciddi şekilde abone sayısını artırmaya devam ederken tartışmaların da merkezinde yer alıyor.

İran'da "örtünme yasalarına uymadığı" gerekçesiyle ahlak polisinin gözaltına aldığı Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sırasında ülkede internete erişim büyük ölçüde engellenmişti. Bunun üzerine ABD’den, tepki çeken Starlink açılımı gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İranlılar için internet özgürlüğünü ve özgür bilgi akışını ilerletmek için ülkesinin harekete geçtiğine dair açıklaması üzerine Space X'in icra kurulu direktörü Elon Musk, firmasına ait uydu internet hizmeti Starlink'i İran'da hizmete sokabileceğini bildirdi ve bunun için ABD'nin yaptırımlarında istisna talep etmişti.

Elon Musk daha sonra Antony Blinken'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımın altına, "Starlink'i devreye sokuyoruz" açıklamasını yazmıştı.

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