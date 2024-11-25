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        Haberler Yaşam Stratonikeia'da 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu

        Stratonikeia'da 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu

        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde kuzey ve batı caddeleri ile Roma hamamının ardından tiyatro alanında yürütülen kazılarda da çalıştığı belirlenen yaklaşık 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:43
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        2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu
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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 'Gladyatörler Şehri' olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

        Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, yılın 12 ayı süren kazılarda birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

        Sratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

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        Antik kentin tiyatro ile birçok bölgesinde hem kazı hem konservasyon hem de restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Söğüt, bu alanda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin olduğunu kaydetti.

        Yürütülen çalışmalarda birçok yapının ortaya çıkarılmasıyla tarihin canlandırıldığını dile getiren Söğüt, "2 bin 250 yıl önce buradaki düzenlemelerde tiyatronun altındaki kanalizasyonda içinde yürünebilecek kadar büyük kanalizasyon yapmışlar. Tiyatronun suyunu drenaj etmişler. Su kendiliğinden 2 bin 250 yıl sonra bile akıp gidiyor. Onun için inanılmaz mutlu olduk" dedi.

        Söğüt, tarihi alandaki şehircilik, yerleşim ve yaşam izleriyle ilgili bulguların kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "2019'daki çalışmalarımızda kuzey şehir kapısından itibaren kuzey caddede, batı caddesinde, Roma hamamında ve kütüphanede kanalizasyon sistemini bulmuştuk. Bunların hepsi caddelere bağlanıyor. Bu caddelerde birleştikten sonra kanalizasyon sistemi dereye doğru yöneliyor. Oradan kente hiçbir rahatsızlık vermeden boşaltıyor. En son yaptığımız çalışmalarda tiyatronun üst kanal sistemini bulduk. Alt kanalı da uzun süreden beri araştırıyorduk. Bu arada yoğun bir şekilde Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışma da yürüttük. Kanalı da en sonuna geldik kanal bitti zannettik derken yağmurda denk geldik ve kanalizasyon sistemi çalışıyordu. Tiyatronun tüm caveasında (oturma bölümleri) toplanan sular kanalizasyondan geliyor ve halen bugün yapılmış gibi kanal sistemi devam ediyor."

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        #Stratonikeia
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