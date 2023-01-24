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Strava, 3D haritalama platformu Fatmap'i satın aldı

Global çapta 100 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Strava, yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu küresel harita platformu Fatmap’i satın aldığını açıkladı.

Strava, 3D haritalama platformu Fatmap'i satın aldı

Dünya çapında spor severlerin gözdesi konumunda olan bisiklet, koşu, yüzme, kayak gibi önde gelen aktiviteleri GPS takibi ile kayıt imkanı veren sosyal topluluk platformu Strava, yüksek çözünürlüklü bir 3D (3 boyutlu) küresel haritalama platformu oluşturan Avrupa şirketi olan Fatmap'i satın aldı. Anlaşmanın detayları açıklanmadı.

150 MİLYON DOLAR YATIRIM TOPLADI

2009 yılında özellikle spor ve outdoor aktivitelerini desteklemek ve takip etmek amacıyla kurulan ve günden güne popülerleşen uygulama Strava, kuruluşundan bu yana, saygın Silikon Vadisi yatırımcısı Sequoia Capital de dahil olmak üzere büyük isim destekçileriyle 150 milyon dolarlık yatırım topladı Ancak şirket 14 yıllık tarihinde çok fazla satın alma faaliyetine girmemişti. Şirket geçtiğimiz mayıs ayında yaralanma önleme uygulaması Recover Athletics'i satın almıştı. 2021'de ise çevrimiçi sporcu topluluğu Prokit'i de satın aldığı belirtliyor.

ENTEGRE BİR UYGULAMA OLACAK

1,6 milyon kayıtlı kullanıcısı olan Fatmap için Strava’nın uzun vadeli planı kendisine entegre ederek bu uygulamayı çalıştırmak. Rota çizimleri, aktivite takipleri gibi konularda Fatmap’in 3 boyutlu haritalanmasından faydalanmayı planlayan firma, kısa vadede tek oturum açma (TOA) entegrasyonu oluşturmak için çalışıyor, bu da abonelerin Strava kimlik bilgileriyle Fatmap uygulamasına giriş yaparak Fatmap özellik setinin tamamına erişebilecekleri anlamına geliyor. Strava ve Fatmap şimdilik ayrı ürünler olarak kalacak olsa da, Strava, teknik entegrasyon gerçekleştikten sonra Fatmap'in bağımsız bir ürün olarak yaşayıp yaşamayacağına gelecekte karar vereceğini açıkladı.

HER ARAZİ KOŞULUNDA ÖZEL HARİTA

Fatmap, kendi adına, on yıl önce, kayak merkezlerine yüksek çözünürlüklü dijital haritalar sağlamaya odaklanarak kuruldu. Aradan geçen yıllarda şirket, platformunu zirveleri, nehirleri, geçitleri, yolları, kulübeleri ve daha fazlasını içeren ayrıntılı haritalarla güçlendirmek için çeşitli uydu ve havacılık şirketleriyle birlikte çalıştı ve dağlık araziye giren herkesi, gelmeden önce tam olarak neyle karşılaşacaklarını bilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri silahlandırdı.

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