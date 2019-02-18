Su aboneliği başvurusu artık e-devlet'te... Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen proje ile e-devlet üzerinden doğalgaz aboneliği başvurusunda bulunulabilecek. 18 Şubat 2019 tarihinden yıl sonuna kadar devam edecek olan abonelik işlemlerini e-devlet şifrenizle kolay bir şekilde çözebileceksiniz.

SU ABONELİĞİ İNTERNETTEN YAPILABİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET SU ABONELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlet adresi üzerinden TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmenizin ardından bulunduğunuz ilin su abonelik şirketinin adını yazmanız gerekiyor. Arından Yeni Abonelik Başvurusu sekmenizi tıklamanız ve su aboneliği yapacağınız yerin adres bilgilerini doldurmanız gerekmektedir. Bu işlemin ardından sırasıyla

Başvuru Formu, Başvuru Onayı ve İşlem Sonucu aşamalarının ardından e-devlet üzerinden tek seferde abonelik başvurusunda bulunmuş oluyorsunuz.

E-devlet üzerinden başvuruda bulunmak istemeyen vatandaşlar bölgedeki Su ve Kanalizasyon İdaresi binalarına giderek yüz yüze başvuruda da bulunabilir.

E-DEVLET SU ABONELİKLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi/Yeni Abonelik Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ iski-yeni-abonelik-basvurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi/Abonelik İptali Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ iski-abonelik-iptali-basvurusu