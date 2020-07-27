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DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki su kanalında bulunan cansız bedenin, kayıp fabrika işçisi Hüseyin Türkdoğan'a ait ortaya çıktı.

İzmir-Aydın karayolu Torbalı Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki su kanalında, dün saat 22.00 sıralarında, yakındaki bir kolejin özel güvenlik görevlileri tarafından cansız beden bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait cansız beden sudan çıkartıldı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemede, çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin iki gündür kayıp olan fabrika işçisi Hüseyin Türkdoğan'a ait olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, cinayete kurban gittiği düşünülen Hüseyin Türkdoğan'ın ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye aldı.