Konya'da olay! Sumudica...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve golsüz berabere biten Konyaspor - Gaziantep FK maçının ardından; konuk ekibin teknik direktörü Sumudica, Konyaspor taraftarına "Küme düşeceksiniz" işareti yaptı.

İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın taraftara yönelik yaptığı hareket nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gaziantep teknik direktörü Sumudica'nın maçın ardından önce tribünlerimizi tahrik etmesi, ardından taraftarımıza yaptığı utanç verici hareketini şiddetle kınıyoruz. Bu hadsiz teknik adam ve centilmenlikle bağdaşmayan hareketi için TFF'nin ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz" denildi.

Sumudica maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir muhabirin "Konyaspor taraftarına düşme hareketi yaptınız. Teknik adamın taraftarlarla diyaloğa girmesi doğru mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kenarda yaşadıklarımı yaşasan sen de yaparsın. Bana yaptıkları hareketi gördünüz mü? Aileme, bana hakaret edemezler."