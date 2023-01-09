Sürdürülebilir geleceğin teknolojileri

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Vestel, Las Vegas’ta düzenlenen CES Fuarı’nda 350 m2’lik standında sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunan ve hayatı kolaylaştıran teknolojilerini dünya pazarlarına tanıttı. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yer aldığı fuarda Vestel’in e-mobilite vizyonu, her ölçekte elektronik üretim hizmeti sunduğu otomotiv uygulamaları, herkes için akıllı hayat perspektifi, sektöre öncülük ettiği elektrikli araç şarj çözümleri ve hayatı kolaylaştıran ürünleri büyük ilgi gördü. "KÜRESEL OYUNCU OLMA VİZYONU" Fuarda, yapay zeka, IoT ve big data alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla dünyanın dev üreticilerinin yer aldığı Home Connectivity Alliance’ın (HCA) etkinliğine katılan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, CES gibi dünyanın teknoloji devlerini buluşturan bir fuarda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek, “Vestel olarak, deneyimimiz, vizyonumuz, entelektüel gücümüz ve teknolojik yetkinliklerimizle küresel bir oyuncu olarak varlığımızı pekiştirmeye; sürdürülebilir kârlılığa, verimliliğe ve tasarrufa odaklanarak daha iyi ve yaşanabilir bir dünyaya daha fazla katkı sunmaya devam ediyoruz. Küresel bir teknoloji şirketi olma vizyonumuzu, HCA gibi platformlar ve CES gibi dünya genelinde teknolojiye yön veren organizasyonlar ile güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL BATARYA Marka CES 2023'te yedek akü tasarımını, çeşitli tiplerde e-bisiklet akülerini ve akü şarj cihazı çözümlerini sergiledi. Kişiye özel batarya çözümleri sunan Vestel, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği tıbbi cihazlar, ev aletleri, elektrikli araçlar ve telekom endüstrisi için Li-Ion batarya paketleri sunuyor. Yerli üretici, mobilitenin büyümesi için kritik öneme sahip olan e-bisiklet akülerine yönelik artan talebi karşılamak için de bisiklet endüstrisindeki iş ortaklarına EN50604-1 sertifikalı akü çözümleri geliştiriyor. Enerji Depolama Sistemleri pazarına da giren marka, telekom sektöründe kullanılan lityum iyon yedek depolama bataryalarının seri üretimine 2023 yılında başlayacak. Zorlu sıcaklıklarda çalışabilmesi için akıllı bir ısıtıcı ile tasarlanan ürün, daha kolay servis için uzaktan kumandanın yanı sıra hırsızlık önleyici GPRS modülü ile birlikte geliyor.

ARAÇ İÇİ BİLGİ EKRANLARI Vestel, CES'te iki araç içi ekran çözümünü ve elektronik üretim hizmetlerini de sergiledi. Vestel'in tüm araç içi ekran çözümleri, müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı uygulama ve yazılım çözümleriyle kullanıcılara sunulabiliyor. Araç içi ekran çözümleri, telematik, elektronik kontrol üniteleri tasarlayıp üretebiliyor ve çeşitli uygulamalar için elektronik üretim hizmetleri sunuyor. Bu ürünlerde tüm mekanik ve elektronik bileşenleri, gerekli yazılım çözümleri ve ekranlarda kullanılan arayüzlerin tasarımları Vestel mühendisleri tarafından yapılıyor. Hem sürücüler hem de yolcular için en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak amacıyla kullanıcılara daha geniş bir ekran deneyimi sunan ilk kokpit çözümünü sunan Vestel, araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını bir araya getiriyor. Kullanıcılar araç içi ekranlardan Veezy ile evdeki klimayı çalıştırabiliyor, en yakın elektrik şarj istasyonunun nerede olduğunu kontrol edebiliyor. Vestel, ikinci kokpit çözümünde ise, çığır açan dijital cluster ve bilgi-eğlence ekranı ile birleştirilmiş 3D Artırılmış gerçeklik HUD sistemini sunuyor.