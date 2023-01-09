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CES 2023'te sürdürülebilir geleceğin teknolojilerini gün yüzüne çıkarttı

Vestel, CES 2023'tebatarya ve otomotiv çözümlerinden akıllı yaşam ekosistemine, elektrikli araç şarj cihazlarından televizyon ve beyaz eşyalara kadar sürdürülebilirliğe katkı sunan ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşturdu.

Sürdürülebilir geleceğin teknolojileri
HABERTURK.COM

Vestel, Las Vegas’ta düzenlenen CES Fuarı’nda 350 m2’lik standında sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunan ve hayatı kolaylaştıran teknolojilerini dünya pazarlarına tanıttı. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yer aldığı fuarda Vestel’in e-mobilite vizyonu, her ölçekte elektronik üretim hizmeti sunduğu otomotiv uygulamaları, herkes için akıllı hayat perspektifi, sektöre öncülük ettiği elektrikli araç şarj çözümleri ve hayatı kolaylaştıran ürünleri büyük ilgi gördü.

"KÜRESEL OYUNCU OLMA VİZYONU"

Fuarda, yapay zeka, IoT ve big data alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla dünyanın dev üreticilerinin yer aldığı Home Connectivity Alliance’ın (HCA) etkinliğine katılan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, CES gibi dünyanın teknoloji devlerini buluşturan bir fuarda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek, “Vestel olarak, deneyimimiz, vizyonumuz, entelektüel gücümüz ve teknolojik yetkinliklerimizle küresel bir oyuncu olarak varlığımızı pekiştirmeye; sürdürülebilir kârlılığa, verimliliğe ve tasarrufa odaklanarak daha iyi ve yaşanabilir bir dünyaya daha fazla katkı sunmaya devam ediyoruz. Küresel bir teknoloji şirketi olma vizyonumuzu, HCA gibi platformlar ve CES gibi dünya genelinde teknolojiye yön veren organizasyonlar ile güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL BATARYA

Marka CES 2023'te yedek akü tasarımını, çeşitli tiplerde e-bisiklet akülerini ve akü şarj cihazı çözümlerini sergiledi. Kişiye özel batarya çözümleri sunan Vestel, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği tıbbi cihazlar, ev aletleri, elektrikli araçlar ve telekom endüstrisi için Li-Ion batarya paketleri sunuyor. Yerli üretici, mobilitenin büyümesi için kritik öneme sahip olan e-bisiklet akülerine yönelik artan talebi karşılamak için de bisiklet endüstrisindeki iş ortaklarına EN50604-1 sertifikalı akü çözümleri geliştiriyor.

Enerji Depolama Sistemleri pazarına da giren marka, telekom sektöründe kullanılan lityum iyon yedek depolama bataryalarının seri üretimine 2023 yılında başlayacak. Zorlu sıcaklıklarda çalışabilmesi için akıllı bir ısıtıcı ile tasarlanan ürün, daha kolay servis için uzaktan kumandanın yanı sıra hırsızlık önleyici GPRS modülü ile birlikte geliyor.

ARAÇ İÇİ BİLGİ EKRANLARI

Vestel, CES'te iki araç içi ekran çözümünü ve elektronik üretim hizmetlerini de sergiledi. Vestel'in tüm araç içi ekran çözümleri, müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı uygulama ve yazılım çözümleriyle kullanıcılara sunulabiliyor. Araç içi ekran çözümleri, telematik, elektronik kontrol üniteleri tasarlayıp üretebiliyor ve çeşitli uygulamalar için elektronik üretim hizmetleri sunuyor. Bu ürünlerde tüm mekanik ve elektronik bileşenleri, gerekli yazılım çözümleri ve ekranlarda kullanılan arayüzlerin tasarımları Vestel mühendisleri tarafından yapılıyor. Hem sürücüler hem de yolcular için en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak amacıyla kullanıcılara daha geniş bir ekran deneyimi sunan ilk kokpit çözümünü sunan Vestel, araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını bir araya getiriyor.

Kullanıcılar araç içi ekranlardan Veezy ile evdeki klimayı çalıştırabiliyor, en yakın elektrik şarj istasyonunun nerede olduğunu kontrol edebiliyor. Vestel, ikinci kokpit çözümünde ise, çığır açan dijital cluster ve bilgi-eğlence ekranı ile birleştirilmiş 3D Artırılmış gerçeklik HUD sistemini sunuyor.

BAĞLANTILI EV ALETLERİ

Vestel, CES’te sergilediği Be A Chef dijital servisi ile de kullanıcılara ünlü şefler tarafından hazırlanan tarifler ve ipuçları ile şef gibi yemek yapma fırsatı sunuyor. Be A Chef'in arkasında çalışan adım adım pişirme algoritması sayesinde tüketicilere şeflerin mutfaklarında kullandıkları pişirme teknikleri sunuluyor.

Vestel’in bağlantılı ürünleri, tüketicileri manuel olarak kontrol edilen fiziksel ürünleri kullanmanın sınırlamalarına bağlamadan yeni olasılıklar dünyasının kapılarını aralıyor. Yıkayıcı grubu akıllı ürünler için İndir ve Kullan dijital hizmeti ile son kullanıcılara ürün kontrol panelinde verilenlerden daha fazla programa erişim imkanı sunan Vestel, akıllı çamaşır makinesi ve akıllı çamaşır kurutma makinesi After Wash dijital servisleri ile de son kullanıcılar için birbirine bağlanabilirliği sunuyor.

Kullanıcılar, çamaşır makinesi programı bittikten sonra, VeeZy uygulaması ile o yük için en uygun çamaşır kurutma makinesi programını görebiliyor.

Bütün bunlara ek olarak marka, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile de imzaladığı lisans anlaşmalarıyla EVC ürünlerini dünyanın 158 ülkesine ulaştırıyor. Yenilikçi çözümleriyle EVC pazarındaki gücünü kanıtlayan Vestel, son ürünlerini CES Fuarı’nda sergiledi.

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